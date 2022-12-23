Жителям новых регионов РФ с 1 января станут доступны услуги по подбору работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 1 января станут доступны услуги по подбору работы и другие государственные сервисы в сфере трудоустройства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

"С 1 января 2023 года жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут получить содействие в поиске подходящей работы и другие услуги в сфере занятости", – говорится в сообщении кабмина.

Ранее Владимир Путин заявил, что жители новых регионов должны почувствовать преимущества от жизни в России. Президент сделал акцент на том, что речь идет не только о военной поддержке этих территорий.

С 23 по 27 сентября состоялись референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.

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