Путин возложил ответственность за развитие новых регионов РФ на профильных министров

Фото: kremlin.ru

Социально-экономическое развитие новых субъектов РФ будет входить в личную ответственность профильных министров и вице-премьеров, заявил Владимир Путин.

"Нужно уже сейчас обеспечивать опережающее развитие новых субъектов Федерации, ежегодно добиваться результатов по каждому направлению. Ответственность за это лично будут нести профильные министры и вице-премьеры", – сказал президент на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Говоря о временных рамках развития новых регионов, Путин заявил, что срок до 2030 года можно назвать сравнительно отдаленным. Тем не менее он подчеркнул, что это не означает, что данные задачи могут быть отложены.

С 23 по 27 сентября состоялись референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября.

Путин начал проводить заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

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