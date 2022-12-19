В Госдуме оценили идею сократить рабочее время зимой для некоторых граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутат Госдумы Елена Цунаева прокомментировала предложение сократить зимой рабочее время для граждан с сердечными патологиями, сообщает RT.

По ее словам, принимая решение о сокращении рабочего дня, нужно четко понимать, о ком конкретно идет речь.

Она отметила, что если речь о бюджетниках, значит нужно обращаться к государству и, соответственно, необходимо понимать, сколько это стоит бюджету. Если говорить о предпринимателях, то надо оценить нагрузку, которая ляжет на них.

По мнению парламентария, заботиться о здоровье граждан нужно, но дело не в рабочем дне, а в профилактике и здоровом образе жизни таких граждан. Также она напомнила, что в России есть регионы с очень холодным или очень жарким климатом и надо понимать, как эта инициатива может быть реализована там.

"У нас есть регионы с очень жарким климатом, а это тоже очень большая нагрузка на сосудистую систему. Если мы говорим о регионах Дальнего Востока, там тоже перепады температур очень большие. А как мы поступим с арктическими регионами, например, Якутией, Архангельском, где зима длится достаточно долго? У нас же зима тоже по-разному наступает в разных регионах. Поэтому любая такая замечательная инициатива в отношении сохранения здоровья наших граждан должна ложиться на понимание того, как это будет реализовываться в нашей стране с очень разными часовыми поясами, климатическими зонами и возможностями", – заключила Цунаева.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой о введении сокращенных рабочих дней зимой для россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ссылаясь на исследования, депутат уточнил, что в зимнее время года страдающие от сердечных патологий жители РФ часто сталкиваются с инфарктами и обращаются за экстренной помощью к специалистам в связи с обострением других заболеваний.

Почти каждый второй житель России поддерживает введение четырехдневной рабочей недели. Подобный формат работы в стране действует только в 1% компаний. Среди респондентов женского пола формат четырехдневной рабочей недели поддерживают 64%, мужского – 52%.



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