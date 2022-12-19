В ГД предложили сократить зимние рабочие дни для россиян с сердечными патологиями

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с инициативой о введении сокращенных рабочих дней зимой для россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом сообщает RT.

Ссылаясь на исследования, депутат уточнил, что в зимнее время года страдающие от сердечных патологий жители РФ часто сталкиваются с инфарктами и обращаются за экстренной помощью к специалистам в связи с обострением других заболеваний.

"В связи с этим прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности снижения трудовой нагрузки – введения сокращенных на один час рабочих дней в зимний сезон для граждан, которые имеют медицинское заключение о наличии сердечно-сосудистых заболеваний", – говорится в письме Хамзаева, направленном на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Ранее сообщалось, что почти каждый второй житель России поддерживает введение четырехдневной рабочей недели. Подобный формат работы в стране действует только в 1% компаний. Среди респондентов женского пола формат четырехдневной рабочей недели поддерживают 64%, мужского – 52%.



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