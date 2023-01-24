В 2023 году численность безработных в Москве снизилась на 23%

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Количество безработных жителей Москвы в 2022 году сократилось на 23%, в настоящее время на учете в столичных центрах занятости стоят 28,1 тысячи человек, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"К началу этого года в Москве было зарегистрировано 28,1 тысячи безработных. Это рекордно низкий показатель за последние несколько лет. На 1 января 2023 года уровень безработицы в столице составил 0,39%, что является минимальным значением с февраля 2020-го", – заявил он.

По словам Ефимова, сохранить стабильное состояние столичного рынка труда в 2022 году позволила сбалансированная политика в данной сфере, программа по замещению иностранной продукции ушедших из России зарубежных брендов и меры поддержки бизнеса.

В департаменте экономической политики и развития города Москвы сообщили, что в 2022 году наибольшая разница между количеством принятых на работу и уволенных сотрудников была зарегистрирована в сфере разработки программного и компьютерного обеспечения – 24,7 тысячи человек. Высокие результаты также показали сфера научных исследований (10,7 тысячи сотрудников), ЖКХ (5,3 тысячи), ремонта машин и оборудования (3,4 тысячи), а также производства электроники, компьютеров и оптики (2,7 тысячи).

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова рассказала, что свыше 100 тысяч человек трудоустроились в городе в прошлом году с помощью службы занятости. По ее словам, сегодня в столице доступно 400 тысяч вакансий.

В Москве открыли 400 тыс вакансий – Ракова

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