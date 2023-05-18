Шестерых риелторов задержали в Москве по делу о сдаче в аренду несуществующего жилья

Видео: телеграм канал "МВД МЕДИА"

Сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых риелторов по делу о сдаче в аренду несуществующего жилья. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД МЕДИА".

"Трое мужчин и три девушки возрасте от 20 до 28 лет, одна из которых ранее привлекалась к уголовной ответственности, организовали агентство недвижимости и сдавали клиентам в аренду несуществующие жилые помещения", – говорится в сообщении.

После подписания договоров с арендаторами в офисе злоумышленники скрывались с полученными средствами и не отвечали на звонки.

От действий мошенников пострадали 11 человек. Сумма ущерба составила более трех миллионов рублей. По факту произошедшего правоохранители возбудили в отношении обвиняемых уголовные дела по части 4 статьи 159.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать в РФ единый реестр риелторов на рынке недвижимости. Намерение создать реестр он объяснил высокой востребованностью услуг данных лиц на рынке недвижимости и рисками, возникающими из-за непрофессионализма некоторых представителей сферы.

