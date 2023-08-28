В ГД усомнились в возможности увеличить маткапитал до миллиона рублей в 2024 году

В Госдуме предложили увеличить материнский капитал до 1 миллиона рублей. Эти деньги могут начать выплачивать семьям, где появился второй и третий ребенок. Маткапитал на первенца также может вырасти – до 756,7 тысячи. Разбираемся, может ли это предложение в итоге воплотиться в жизнь.

Ради рождаемости

Законопроект об увеличении маткапитала с 1 февраля 2024 года внесли депутаты Госдумы от ЛДПР. Парламентарии предлагают выплачивать 756,7 тысячи рублей за первенца и 1 миллион за второго ребенка, а также третьего, если семья ранее не получала такую помощь от государства.





В 2023 году материнский капитал на первого ребенка равен 587 тысячам рублей, на второго и третьего – 775,6 тысячи. В 2024-м на данный момент запланировано увеличение первой суммы до 618,1 тысячи, второй – до 816,7 тысячи рублей.

По словам главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, предложенная мера позитивно скажется на рождаемости в России.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Учитывая объявленное повышение минимального размера оплаты труда со следующего года выше фактического уровня инфляции, мы считаем, что, учитывая демографическую ситуацию в стране, необходимо увеличить размер материнского капитала также выше фактического уровня инфляции. Это будет поддерживать семьи с детьми и стимулировать семьи к рождению новых детей.

Ранее в Госдуме попросили премьер-министра России Михаила Мишустина поддержать законопроект, позволяющий тратить маткапитал на ремонт квартиры. Первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова объяснила это ростом стоимости материалов и тем, что россияне не расходуют в среднем около 20% от выделенных на ребенка средств.

Перспектива на будущее

Размер маткапитала совершенно точно нужно повышать каждый год, однако роста выплат до миллиона рублей в 2024-м ждать не стоит. Об этом Москве 24 заявил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

По его словам, столь существенная индексация в нынешних условиях невозможна.





Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нагрузка большая, санкции безумные, против нас развернута экономическая война. Многие олигархи вытаскивают свои деньги за рубеж. Каждый день огромные деньги уходят на выплату всех социальных гарантий. Конечно, сейчас такое предложение невыполнимо.

"Понятно, что мы бы очень этого хотели. Будь моя воля, я бы предложил и два миллиона выплачивать. Но пока так", – сказал Милонов.

Парламентарий также уверен, что предложенный ЛДПР законопроект даже не будет внесен на рассмотрение.

"Без заключения правительства это невозможно. В противном случае мы будем играть в "обещалкиных", как это было в Госдуме в 1990-е годы", – заключил он.

Член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб согласилась с коллегой, что выполнить индексацию до миллиона рублей в настоящее время очень сложно из-за санкционного давления. При этом в беседе с Москвой 24 парламентарий напомнила, что по поручению Владимира Путина маткапитал растет ежегодно, исходя из фактической инфляции.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Безусловно, выплата на второго ребенка (при неполучении на первого) в конечном итоге дойдет до миллиона рублей. Можно посмотреть, какой достаточно большой рост произошел в этом секторе с 2016 года. Думаю, до миллиона мы дойдем довольно быстро.

Кроме того, в Госдуме постоянно рассматриваются предложения, как расширить возможности использования маткапитала. В частности, позволить многодетным семьям потратить эти деньги на покупку российского автомобиля. При этом нужно помнить, что государство пресекает те идеи, с помощью которых маткапитал можно было бы обналичить, заключила Бессараб.

