В ГД усомнились в возможности увеличить маткапитал до миллиона рублей в 2024 году

В Госдуме предложили увеличить материнский капитал до 1 миллиона рублей. Эти деньги могут начать выплачивать семьям, где появился второй и третий ребенок. Маткапитал на первенца также может вырасти – до 756,7 тысячи. Разбираемся, может ли это предложение в итоге воплотиться в жизнь.
Ради рождаемости
Законопроект об увеличении маткапитала с 1 февраля 2024 года внесли депутаты Госдумы от ЛДПР. Парламентарии предлагают выплачивать 756,7 тысячи рублей за первенца и 1 миллион за второго ребенка, а также третьего, если семья ранее не получала такую помощь от государства.
По словам главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, предложенная мера позитивно скажется на рождаемости в России.
Ранее в Госдуме попросили премьер-министра России Михаила Мишустина поддержать законопроект, позволяющий тратить маткапитал на ремонт квартиры. Первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова объяснила это ростом стоимости материалов и тем, что россияне не расходуют в среднем около 20% от выделенных на ребенка средств.
Перспектива на будущее
Размер маткапитала совершенно точно нужно повышать каждый год, однако роста выплат до миллиона рублей в 2024-м ждать не стоит. Об этом Москве 24 заявил зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.
По его словам, столь существенная индексация в нынешних условиях невозможна.
"Понятно, что мы бы очень этого хотели. Будь моя воля, я бы предложил и два миллиона выплачивать. Но пока так", – сказал Милонов.
Парламентарий также уверен, что предложенный ЛДПР законопроект даже не будет внесен на рассмотрение.
"Без заключения правительства это невозможно. В противном случае мы будем играть в "обещалкиных", как это было в Госдуме в 1990-е годы", – заключил он.
Член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб согласилась с коллегой, что выполнить индексацию до миллиона рублей в настоящее время очень сложно из-за санкционного давления. При этом в беседе с Москвой 24 парламентарий напомнила, что по поручению Владимира Путина маткапитал растет ежегодно, исходя из фактической инфляции.
Кроме того, в Госдуме постоянно рассматриваются предложения, как расширить возможности использования маткапитала. В частности, позволить многодетным семьям потратить эти деньги на покупку российского автомобиля. При этом нужно помнить, что государство пресекает те идеи, с помощью которых маткапитал можно было бы обналичить, заключила Бессараб.
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