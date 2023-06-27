Сумма маткапитала за первенца может составить до 618,1 тыс рублей в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Размер материнского капитала в 2024 году планируется проиндексировать на 5,3%, до 618,1 тысячи рублей за первого ребенка и до 816,7 тысячи рублей за второго. Об этом со ссылкой на материалы к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2024 год сообщает РБК.

Согласно документам, материнский капитал планируют проиндексировать на размер инфляции, которая, согласно прогнозам Минэкономразвития, составит 5,3% на конец 2023 года.

В прогнозе также указано, что в 2024–2025 годах темпы роста цен будут на уровне 4%. При подобных показателях, к 2026 году материнский капитал увеличится до 668,5 тысячи рублей за первого ребенка и до 883,4 тысячи рублей за второго.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, позволяющую использовать материнский капитал на реконструкцию домов блокированной застройки. Благодаря инициативе, жители таунхаусов, дуплексов и лейнхаусов смогут увеличить площадь построек данной категории в рамках разрешенной законом реконструкции.

Маткапитал могут разрешить использовать на реконструкцию таунхаусов