В РФ предложили разрешить тратить маткапитал на лечение ребенка

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила разрешить тратить маткапитал на лечение детей, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам депутата, в ее адрес часто поступают соответствующие обращения от граждан, которые сталкиваются с необходимостью проведения дорогостоящей операции или лечения новорожденного ребенка.

Зачастую родители в такой ситуации из-за нехватки средств вынуждены осуществлять сбор денег, размещая объявления на телевидении, в СМИ и соцсетях.

Лантратова также привела статистику, согласно которой 20,7% средств маткапитала (около 0,55 триллиона рублей) используются нецелевым образом. Это порождает дополнительные затраты на их индексацию. К примеру, по итогам прошлого года на индексацию этих сумм было потрачено около 96,2 миллиарда рублей.

"Таким образом, подтверждается тезис о том, что существующие возможности для распоряжения материнским капиталом являются недостаточными для того, чтобы расходовать данные средства в полном объеме", – говорится в обращении депутата к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Парламентарий добавила, что на сегодняшний день в 77 российских субъектах уже действует система выплат на лечение в рамках региональных программ маткапитала. Таким образом, эта практика уже зарекомендовала себя в качестве эффективного способа поддержки семей с детьми.

Ранее в Госдуме предложили выделить из резервного фонда правительства по 26 тысяч рублей на подготовку к школе для семей с детьми.

До этого депутаты фракции ЛДПР подготовили законопроект, согласно которому размер материнского капитала за второго ребенка предлагается увеличить до миллиона рублей.

Маткапитал за второго ребенка в России могут увеличить до 1 млн рублей