В ГД внесен проект о сохранении детского пособия при выходе родителя на работу

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Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина внесла в палату законопроект, который предусматривает сохранение пособия матери, если она выходит из декрета до достижения ребенком полуторагодовалого возраста. Документ размещен в думской электронной базе.

Сейчас можно сохранить ежемесячную выплату по уходу за ребенком лишь при условии, если мать работает неполный рабочий день или удаленно, а также учится. Останина предлагает добавить в закон новое условие – ребенку не должно быть больше полутора лет.

"Женщина сможет выйти на работу раньше и это не отнимет у нее право на одновременное получение пособия по уходу за ребенком до момента, когда ему исполнится полтора года", – сказано в пояснении к законопроекту.

При этом в проекте предлагается выплачивать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, включая случаи увеличения доходов трудоспособных членов семьи на протяжении срока выплат пособия.

По словам Останиной, законопроект может положительно повлиять как отдельно взятую семью, так и на экономику России в целом.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что выплаты ежемесячного пособия на ребенка будут сохранены в случае увеличения доходов семьи. Отмечается, что поручение дано правительству РФ, срок исполнения – до 1 октября 2023 года.

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