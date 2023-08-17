В России предлагают ввести кредитную амнистию для семей с детьми

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Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести в России кредитную амнистию для семей с детьми. С таким предложением она обратилась в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает газета "Известия".

В своем обращении парламентарий привела данные ЦБ РФ, по которым к 1 мая этого года задолженность россиян перед банками достигла 30,22 триллиона рублей, при этом уровень закредитованности по сравнению с началом года увеличился с 35 до 41%.

По словам Лантратовой, это сопровождается стагнацией реальных доходов и инфляцией, что может ослабить финансовое положение граждан РФ. Она также обратила внимание на то, что из числа бедных в России более 80% составляют семьи с детьми.

В связи с этим представляется, что данная категория граждан в подобной ситуации требует повышенных мер государственной поддержки. Целесообразным представляется введение единоразовой кредитной амнистии для семей с детьми, а именно – установление права на единоразовое списание долгов при падении доходов по независящим от них причинам, добавила депутат.

Определять перечень обстоятельств, по которым будут положены такие льготы, должно само правительство, отметила парламентарий.

Инициативу поддержали в президентском совете по правам человека. Член совета, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов подчеркнул, что идея все еще нуждается в проработке, чтобы не возникло злоупотреблений и люди не начали брать кредиты ради амнистии.

Ранее в Госдуме поддержали идею создания в России пособия для молодых родителей о нормах питания детей. По словам депутатов, это является вопросом социальной рекламы и ответственных научных институтов.

До этого члены партии ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким предложили закрепить четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей.

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