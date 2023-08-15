В РСТ предложили освободить от курортного сбора многодетные семьи и военных

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От уплаты курортного сбора стоит освободить некоторые категории россиян, например, военнослужащих или многодетные семьи, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Об этом сообщается на сайте союза.

"Стоит подумать об освобождении от сбора отдельных категорий отдыхающих, например, многодетных семей, военнослужащих", – сказал он.

Уманский подчеркнул, что меру в виде курортного сбора необходимо вводить аккуратно, к тому же она может не подойти для регионов, в которых находится большое количество частных гостиниц.

"Курортный сбор взимается с гостей официальных гостиниц, но при этом с туристов, которые размещаются в альтернативных средствах размещения, его, по сути, не берут", – объяснил президент РСТ.

Уманский предположил, что курортный сбор, скорее всего, не решит проблемы, связанные с перегруженной из-за большого количества туристов городской инфраструктурой,

"В реальности собираемых средств будет хватать на локальное благоустройство и озеленение", – резюмировал он.

Ранее Владимир Путин поручил правительству России до 15 декабря предоставить регионам возможность вводить курортный сбор с учетом уже полученного опыта реализации эксперимента в других субъектах РФ.

Отмечалось, что курортный сбор в рамках эксперимента вводился на территориях Крыма, Алтайского, Краснодарского, Ставропольского края, Санкт-Петербурга и федеральной территории "Сириус".



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