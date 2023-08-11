12:13Общество
В Госдуму внесли проект о запрете увольнять мать-одиночку с ребенком до 16 лет
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Депутаты Государственной думы от партии ЛДПР внесли на рассмотрение палаты законопроект, который запрещает работодателям увольнять матерей-одиночек, воспитывающих ребенка в возрасте до 16 лет. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе.
Согласно законопроекту, изменения предлагается внести в Трудовой кодекс Российской Федерации. В тексте указано, что работодатель по своей инициативе не может расторгнуть трудовой договор с женщиной, которая одна воспитывает ребенка в возрасте до 16 лет.
В настоящее время закон запрещает расторжение трудового договора по своей инициативе с женщиной, которая имеет детей до трех лет, матерью-одиночкой, воспитывающей ребенка до 14 лет или инвалида до 18 лет.
Авторы законопроекта заявили, что эта инициатива поспособствует защите от потери работы людей, обеспечивающих ребенка в одиночку.
"Статьей 43 Конституции РФ установлено не только право каждого на образование, но и обязательность основного общего образования. При этом родители или лица, их заменяющие, должны обеспечить получение детьми основного общего образования", – уточнили в пояснительных материалах.
В январе 2023 года детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила дать многодетным отцам-одиночкам возможность досрочно выходить на пенсию. Соответствующее обращение она направила на имя главы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.
По мнению Волынец, это может стать еще одной мерой поддержки семей в России, а также повысить статус отцовства.
Правительство поддержало запрет на увольнение матерей-одиночек с детьми до 16 лет
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