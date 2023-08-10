Четырехдневную рабочую неделю предложили установить в РФ для многодетных родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты от партии ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким предложили закрепить четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. Законопроект направят на заключение в правительство 10 августа, сообщает газета "Известия".

Согласно инициативе, сокращенная рабочая неделя в количестве 32 часов будет распространяться на работников, у которых трое и более детей в возрасте до 18 лет и до достижения младшим из детей 14 лет. Инициатива позволит им увеличить время для занятий с детьми.

Зарплату членам многодетных семей сохранят на уровне сотрудников, которые работают по пять дней в неделю. Как отметил Слуцкий, инициатива позволит создать баланс между карьерой и семейной жизнью.

По его словам, в стране уже давно обсуждается возможность перевода всех работников на четырехдневку, но конкретных шагов к этому пока не предпринято.

"Мы предлагаем установить уже сейчас такую продолжительность работы для многодетных семей. Наши дети – наше будущее", – подчеркнул он.

Депутаты из других фракций оценили законопроект неоднозначно. К примеру, депутат от "Единой России" Андрей Исаев считает, что инициативу стоит обсудить, но она может привести к дискриминации многодетных. По его мнению, таких работников будут стараться не принимать на работу.

"Зачем нужен работник, который будет работать меньше, а получать как все?" – сказал парламентарий.

В свою очередь, эксперт по трудоустройству и развитию карьеры Гарри Мурадян считает, что предложение о четырехдневной неделе для многодетных может заработать, если часы, которые они не доработают, будут субсидироваться за счет государства.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что в России нет необходимости законодательно вводить четырехдневную рабочую неделю. Согласно нормам законодательства, работодатели могут создавать гибкий рабочий график для своих сотрудников – трех- и четырехдневные рабочие недели, сказал Котяков.

Также руководители могут комбинировать удаленную занятость с фактическим нахождением на месте работы. Именно поэтому нет необходимости в закреплении четырехдневной рабочей недели в законодательстве, подчеркнул Котяков.

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