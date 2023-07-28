В РФ нет необходимости законодательно вводить четырехдневную рабочую неделю – Минтруд

Фото: depositphotos/monkeybusiness

В России нет необходимости законодательно вводить четырехдневную рабочую неделю, заявил глава Минтруда Российской Федерации Антон Котяков.

"У нас на сегодняшний день нет необходимости четырехдневной рабочей недели, я вас уверяю. Наверное, большинство граждан хотят иметь возможность льготного свободного графика работы, но это предмет дискуссии со своим работодателем", – передает ТАСС слова главы Минтруда.

Согласно нормам законодательства, работодатели могут создавать гибкий рабочий график для своих сотрудников – трех- и четырехдневные рабочие недели, сказал Котяков. Также руководители могут комбинировать удаленную занятость с фактическим нахождением на месте работы. Именно поэтому нет необходимости в закреплении четырехдневной рабочей недели в законодательстве, подчеркнул Котяков.

Кроме того, министр отметил, что безработица в России будет низкой в ближайщие 1,5 года и ее рост не предвидится. Он уточнил, что в настоящее время ситуация на рынке труда стабильна. По мнению Котякова, показатель безработицы даже может незначительно снизиться. Однако бесконечно она снижаться не может.

"В любом случае есть категория граждан, которые испытывают сложности с трудоустройством. Безусловно мы помогаем им", – сказал министр труда и социальной защиты.

Котяков напомнил, что в настоящее время РФ располагается на уровне исторического минимума по безработице. Он заявил, что Россия лидирует по этому показателю среди стран Европы. Также Котяков заметил, что показатель безработицы министерством труда считается приемлемым и его стабильность в горизонте средней перспективы сохранится.

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ своевременно индексировать заработную плату, которую получают работники из бюджетной сферы.

Глава государства также обратил внимание на темпы снижения безработицы в России, на данный момент она составляет 3,2%, а доходы населения страны начали расти в реальном выражении.

Путин поручил своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере РФ