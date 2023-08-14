В ГД поддержали идею создания пособий для молодых родителей о нормах питания детей

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Идею создания в России пособия для молодых родителей о нормах питания детей поддержали в Госдуме. Об этом пишет RT со ссылкой на члена комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

"Такая тревожащая общемировая тенденция действительно существует. Когда родители, поддаваясь каким-то околонаучным течениям, действительно лишают своих детей нормального развития, нормального питания и часто свой жизненный и социальный уклад навязывают будущему поколению", – сказала она.

Бессараб добавила, что это является вопросом социальной рекламы и ответственных научных институтов. На подобную деятельность, по ее словам, должен быть госзаказ.

Она объясняла, что Ассоциация (производителей детских товаров, работ и услуг. – Прим. ред) должна обратиться в структуры, ведомства, правительство РФ, чтобы предложения были рассмотрены и реализованы.

Ранее с подобной инициативой выступил председатель Ассоциации Михаил Ветров. Он также подчеркнул, что нужно ввести ответственность за пропаганду детского веганства, так как родители после изучения околонаучной литературы заменяют полноценную белковую пищу растительными аналогами.

До этого уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила выплачивать за рождение двойни 250 тысяч рублей, за тройню – 350 тысяч рублей, за четверняшек – 500 тысяч рублей, за пятерняшек – 1 миллион рублей.

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