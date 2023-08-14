В РФ предложили создать пособия для молодых родителей о нормах питания детей

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Пособия для молодых родителей о нормах питания детей предложили создать в России. Подобное обращение председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров направил на имя министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, передает RT.

Помимо этого, Ветров заявил, что нужно ввести ответственность за пропаганду детского веганства. По его мнению, идеи "экологичного" детского питания становятся популярными среди родителей. После изучения околонаучной литературы они заменяют полноценную белковую пищу растительными аналогами.

Он отметил, что дети, которые не получают мясо и полноценный белок, страдают дефицитом необходимых микроэлементов и витаминов, истощением, заболевают нервными и иными расстройствами. В законодательстве РФ при этом нет нормативных актов, устанавливающих ответственность для родителей, кормящих детей по веганским и иным системам, исключающим мясо, без врачебной необходимости, подчеркнул Ветров.

По его словам, ответственность наступает только при трагическом исходе.

"<...> прошу вас рассмотреть возможность и врачебную актуальность создания пособий и методических справок молодым родителям о нормах питания детей, внедрения правовой ответственности за пропаганду детского веганства и иных антинаучных методик, а также введения запрета на рекламу как самих веганских детских смесей и питания, так и теоретических курсов и практик", – сказано в тексте обращения.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил на отзыв в правительство РФ законопроект о сохранении выплат по уходу за ребенком вплоть до момента зачисления его в детский сад. Изменения предлагается внести в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и дополнить статьи 13 и 14 новыми нормами.

До этого депутат ГД Василий Власов предложил ежемесячно давать два дополнительных выходных родителям детей в возрасте до одного года. Он уточнил, что, согласно трудовому законодательству, сотрудник может взять отпуск без сохранения зарплаты сроком до пяти календарных дней при рождении ребенка.

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