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14:24

Общество

Москвичам напомнили о городской доплате к пенсии с 1 сентября

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Москвичи, которые в августе подали заявление на региональную социальную доплату к пенсии до уровня городского стандарта, а также отпраздновавшие 80-летие, с 1 сентября начнут получать повышенные выплаты. Об этом Москве 24 рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эксперт пояснил, что неработающие горожане, которые получают пенсию или пожизненное содержание в столице, имеют право оформить к этой поддержке еще и доплату от города. Она назначается до уровня городского социального стандарта, составляющего в этом году в Москве 23 313 рублей. На поддержку могут претендовать пенсионеры, которые зарегистрированы в столице не менее 10 лет.

При подаче заявления о назначении доплаты в августе они начнут получать повышенную пенсию уже с сентября, уточнил Сафонов. Отправить заявку можно онлайн через mos.ru. Кроме того, с начала осени пенсия вырастет у граждан, отпраздновавших 80-летие.

У людей, которые в августе достигли 80-летнего возраста, в сентябре произойдет перерасчет фиксированной выплаты к страховой пенсии. Она будет увеличена в два раза и составит 15 134 рубля 66 копеек. Это делается для того, чтобы компенсировать повышенные расходы на оплату лекарств.
Александр Сафонов
профессор Финансового университета при правительстве РФ

Для повышения пенсии не нужно обращаться в Социальный фонд РФ. "Подавать заявления никуда не нужно. Все это делается автоматически", – заключил Сафонов.

Ранее сообщалось, что в столице свыше 4,5 миллиона горожан получают доплаты к пенсии, пособия, льготы, а также разные соцуслуги. Об этом рассказал Сергей Собянин. Он уточнил, что около двух миллионов человек имеют доплату к пенсии от города.

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