Москвичам напомнили о городской доплате к пенсии с 1 сентября

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Москвичи, которые в августе подали заявление на региональную социальную доплату к пенсии до уровня городского стандарта, а также отпраздновавшие 80-летие, с 1 сентября начнут получать повышенные выплаты. Об этом Москве 24 рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эксперт пояснил, что неработающие горожане, которые получают пенсию или пожизненное содержание в столице, имеют право оформить к этой поддержке еще и доплату от города. Она назначается до уровня городского социального стандарта, составляющего в этом году в Москве 23 313 рублей. На поддержку могут претендовать пенсионеры, которые зарегистрированы в столице не менее 10 лет.

При подаче заявления о назначении доплаты в августе они начнут получать повышенную пенсию уже с сентября, уточнил Сафонов. Отправить заявку можно онлайн через mos.ru. Кроме того, с начала осени пенсия вырастет у граждан, отпраздновавших 80-летие.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ У людей, которые в августе достигли 80-летнего возраста, в сентябре произойдет перерасчет фиксированной выплаты к страховой пенсии. Она будет увеличена в два раза и составит 15 134 рубля 66 копеек. Это делается для того, чтобы компенсировать повышенные расходы на оплату лекарств.

Для повышения пенсии не нужно обращаться в Социальный фонд РФ. "Подавать заявления никуда не нужно. Все это делается автоматически", – заключил Сафонов.

Ранее сообщалось, что в столице свыше 4,5 миллиона горожан получают доплаты к пенсии, пособия, льготы, а также разные соцуслуги. Об этом рассказал Сергей Собянин. Он уточнил, что около двух миллионов человек имеют доплату к пенсии от города.

