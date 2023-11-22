Более 9 тыс фасадов жилых домов обновили в Москве в рамках программы капремонта

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Более 9 тысяч фасадов жилых домов обновили в Москве в рамках программы капитального ремонта. Для каждого типа применили специальную технологию, чтобы полностью восстановить характеристики и внешний облик здания, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Московская программа капитального ремонта – один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров", – подчеркнул заммэра Петр Бирюков.

При восстановлении окрашенных фасадов панельных домов на первом этапе специалисты исправили геометрию панелей, на втором – заполнили герметиком межпанельные швы, после чего фасад загрунтовали и окрасили в два слоя. В ходе работ применялись краски с высокими паропроницаемыми свойствами, обеспечивающими устойчивость к воздействию влаги.

Ремонт фасадов зданий с мелкоразмерной керамической плиткой провели при помощи полимерцементной смеси на армирующих сетках.

Ранее сообщалось, что в Басманном районе столицы отреставрировали дом, принадлежащий семье известного производителя сладостей купца Абрикосова. Специалисты восстановили исторические фасады здания, а также планировку и интерьеры времен его дореволюционных владельцев.

До этого Петр Бирюков рассказал, что рабочие приступили к капитальному ремонту пешеходного моста через Канал имени Москвы. По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства внимательно следят за состоянием городских мостов и при необходимости проводят капремонт.

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