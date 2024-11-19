"Техно": россиян предупредили о новой схеме мошенничества через сайт Росфинмониторинга

Увеличение случаев мошенничества было выявлено с помощью поддельных сайтов Росфинмониторинга. Мошенники используют полные копии официального сайта с небольшими изменениями и с похожими именами, регистрируя их на поддельные реквизиты.

Затем под видом запроса из ведомства рассылают требование совершить платеж или заплатить комиссию за денежные переводы. Подробнее – в программе "Техно".