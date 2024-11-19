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19 ноября, 12:45

Безопасность

"Техно": россиян предупредили о новой схеме мошенничества через сайт Росфинмониторинга

"Техно": россиян предупредили о новой схеме мошенничества через сайт Росфинмониторинга

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Увеличение случаев мошенничества было выявлено с помощью поддельных сайтов Росфинмониторинга. Мошенники используют полные копии официального сайта с небольшими изменениями и с похожими именами, регистрируя их на поддельные реквизиты.

Затем под видом запроса из ведомства рассылают требование совершить платеж или заплатить комиссию за денежные переводы. Подробнее – в программе "Техно".

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