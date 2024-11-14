Новости регионов: разбор завалов на месте обрушения моста в Крыму займет около суток

Разбор завалов на месте обрушения моста в Крыму займет около суток. По данным МЧС, на месте сейчас работают более 40 специалиста и 20 единиц техники. Накануне вечером на дороге в районе Джанкоя обрушился мост, ведущий через железнодорожные пути. Причиной стала перегруженная фура. В результате пострадали два человека: водители грузовика и легковушки. Один из них находится в тяжелом состоянии. В Минтрансе Запорожской области сообщили, что из-за аварии временно приостановлено железнодорожное сообщение с Крымом.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает разработку новых типовых образовательных программ для привлечения россиян в строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). В настоящее время в стране наблюдается нехватка специалистов в этих областях, таких как строители, дворники и сантехники. Однако, по данным сервиса поиска работы, некоторые профессии, например, сварщики, приобрели почти элитный статус. Так, сварщикам готовы предложить почти 200 тысяч рублей в год, а токарям и прорабам – чуть меньше.

В преддверии Нового года самый волшебный поезд страны стартовал из Великого Устюга. Состав посетит 64 города центральной России, Сибири и Дальнего Востока. Пассажиры смогут принять участие в квестах со сказочными персонажами, посетить кукольный театр и вагон-ресторан с северной кухней. Кроме того, гости смогут встретиться с Дедом Морозом и получить от него подарок.

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