Россиян предупредили о мошенничестве при получении посылок

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Мошенники, представляясь работниками почты, предлагают установить приложение, которое позволяет им получить доступ к телефону и украсть деньги, предупреждает столичная прокуратура в своем телеграм-канале.

Там рассказали, что злоумышленники сообщили 65-летней пенсионерке, что ей пришла посылка. Чтобы ее получить, нужно установить специальное приложение.

Когда женщина захотела прийти за посылкой, мошенники убедили ее, что все действия нужно совершать дистанционно через программу. После того как пострадавшая перешла по ссылке и установила рекомендованное приложение, ее телефон перестал работать.

После мошенники начали выдавать себя за сотрудников банков и правоохранительных органов. Они сообщили женщине, что зафиксировали попытки получить кредит на крупную сумму под ее поручительство. Таким образом, злоумышленникам удалось заставить пенсионерку снять свои личные сбережения, получить кредит и перевести все деньги на "безопасные счета".

Пенсионерка потеряла 1,8 миллиона рублей.

Столичная прокуратура посоветовала не выполнять телефонные указания от неизвестных контактов, не устанавливать незнакомые приложения на телефон и не переходить по сомнительным ссылкам.

"С помощью таких приложений злоумышленники могут получить дистанционный доступ к вашему телефону и похитить денежные средства", – добавила пресс-служба ведомства.

Ранее правоохранители задержали в центре Москвы двух мужчин, которые обвиняются в создании мошеннической схемы. Из-за их действий пострадала пожилая жительница столицы.

Выполняя указания злоумышленников, пострадавшая за месяц перевела со всех своих вкладов свыше 800 тысяч рублей в различные финансовые организации столицы, а также продала квартиру и передала наличные двум курьерам. Общая сумма ущерба превысила 11 миллионов рублей.