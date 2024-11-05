Двое мужчин задержаны в Москве после обмана преподавателя вуза на 11 млн руб

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Правоохранители задержали в центре столицы двух мужчин, обвиняемых в мошеннической схеме в отношении пожилой москвички с ущербом свыше 11 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

В дежурную часть ведомства по Бабушкинскому району обратилась 77-летняя жительница дома на улице Летчика Бабушкина, работающая преподавателем в одном из вузов. По словам женщины, ей на телефон пришло сообщение якобы от имени ее руководителя, в котором было написано о том, что в институте произошла утечка данных работников, в связи с чем проводится расследование.

После этого пенсионерке начали поступать звонки от "сотрудников" силовых структур и государственного финансового учреждения, которые убедили ее перевести все накопления на "безопасный счет", а также продать квартиру из-за риска того, что мошенники пытаются завладеть ее сбережениями и недвижимостью.

Выполняя указания злоумышленников, пострадавшая за месяц перевела со всех своих вкладов свыше 800 тысяч рублей в различные финансовые организации столицы, а также продала квартиру и передала наличные двум курьерам. Таким образом, общая сумма ущерба превысила 11 миллионов рублей.

Мошенники были задержаны на Новослободской улице. Ими оказались 23-летние приезжие из Новосибирской области. При этом к моменту задержания похищенные деньги они успели передать сообщникам. В связи с произошедшим сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Сейчас расследование дела продолжается, правоохранители устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных, а также соучастников и организаторов преступления.

Ранее телефонные мошенники под видом правоохранительных органов обманули 69-летнюю жительницу Московской области и похитили у нее свыше 13 миллионов рублей. Они позвонили ей и ввели ее в заблуждение, заявив о якобы обязательной необходимости смены кадастрового номера принадлежащей ей квартиры.

В результате женщина продала недвижимость и вырученные от сделки деньги перевела на счет 50-летнего мужчины из Челябинской области. Он уже находится под стражей.