"Безопасный город": с начала года в Москве обновили более 130 светофоров

С начала 2024 года специалисты обновили более 130 светофоров в Москве.

Так, в асфальт были помещены датчики, благодаря которым светофоры анализируют трафик на подъезде к перекресткам с разных сторон, что позволяет избежать пробок. Кроме того, устройства предупреждают пешеходов, что одновременно зеленый свет загорается и для машин, поворачивающих в определенном направлении.

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