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08 ноября, 21:35

Транспорт

"Безопасный город": с начала года в Москве обновили более 130 светофоров

"Безопасный город": с начала года в Москве обновили более 130 светофоров

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С начала 2024 года специалисты обновили более 130 светофоров в Москве.

Так, в асфальт были помещены датчики, благодаря которым светофоры анализируют трафик на подъезде к перекресткам с разных сторон, что позволяет избежать пробок. Кроме того, устройства предупреждают пешеходов, что одновременно зеленый свет загорается и для машин, поворачивающих в определенном направлении.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
транспортвидеоАлександр Астахов
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