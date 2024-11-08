08 ноября, 21:35Транспорт
"Безопасный город": с начала года в Москве обновили более 130 светофоров
С начала 2024 года специалисты обновили более 130 светофоров в Москве.
Так, в асфальт были помещены датчики, благодаря которым светофоры анализируют трафик на подъезде к перекресткам с разных сторон, что позволяет избежать пробок. Кроме того, устройства предупреждают пешеходов, что одновременно зеленый свет загорается и для машин, поворачивающих в определенном направлении.
Подробнее – в программе "Безопасный город".