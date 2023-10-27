"Рейд 112": автомобиль Nissan занесло на скользкой дороге

В 02:51 по московскому времени автомобиль Nissan стало заносить на скользкой дороге. Водитель не смог выровнять автомобиль и врезался в мачту городского освещения. Водитель не пострадал и отделался ушибами.

В 11:50 сотрудники гостиницы на Литовском бульваре сообщили, что горит один из номеров на третьем этаже. В ходе тушения из здания были спасены 8 человек, 15 эвакуированы. Номер гостиницы выгорел полностью.

В 16:10 автомобиль Subaru Legacy двигался по Березовой аллее. В это время с автозаправки выезжал грузовик. Аварии избежать не удалось, автомобиль врезался в фонарный столб.

Подробнее – в программе "Рейд 112".