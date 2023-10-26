Госдума наградит почетной грамотой пенсионера за задержание грабителя в Щелкове

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пенсионера Михаила Макарова, который остановил в подмосковном Щелкове грабителя, похитившего у школьника телефон, наградят почетной грамотой Госдумы. Об этом рассказал глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

"Только что приняли решение наградить Михаила Викторовича почетной грамотой Госдумы", – написал он в телеграм-канале.

Инцидент случился 23 октября в Щелкове. Пенсионер поймал 35-летнего грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон и попытался сбежать. По факту произошедшего в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Позже сам Макаров признался, что не считает себя героем. По его словам, защищать детей и женщин – это норма для "нормального мужика". При этом он отметил, что самочувствие у всех бывает разное, особенно в его возрасте, поэтому свои возможности нужно рассчитывать.



Спасшему школьника пенсионеру из подмосковного Щелкова вручили сертификат на новую машину