Госдума возьмет на контроль дело об ограблении школьника в Щелкове

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Госдума возьмет на контроль привлечение к ответственности злоумышленника, ограбившего мальчика в подмосковном Щелкове. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как утверждает спикер, кадры задержания пенсионером грабителя, которые сняли камеры видеонаблюдения, стали по-настоящему народными. Также он подчеркнул, что действия Михаила Макарова, спасшего ребенка, заслуживают уважения.

"Каждый понимает, как важно, чтобы человек, увидев попавшего в беду ребенка, пришел к нему на помощь, не пройдя мимо. Михаил Викторович – пример для всех нас", – отметил Володин.

Кроме того, председатель Госдумы подчеркнул, что задержанный мужчина должен понести заслуженное наказание.

Ранее сообщалось, что в Щелкове задержали 35-летнего мужчину по подозрению в попытке ограбления несовершеннолетнего. Злоумышленник отобрал мобильный телефон у ребенка, однако он не сумел скрыться, так как его остановил очевидец.

Предполагаемого злоумышленника задержал местный житель-пенсионер. Мужчина преградил подозреваемому путь, когда тот пытался сбежать, и удерживал его до приезда сотрудников полиции.

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