Сертификат на новую машину вручили пенсионеру из Щелкова за задержание грабителя

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Глава Щелковского района Андрей Булгаков вручил сертификат на новую машину 72-летнему пенсионеру Михаилу Викторовичу, обезвредившему грабителя.

Как рассказал глава района, пенсионер чинил свой автомобиль "Ока" неподалеку, быстро среагировал и поставил подножку злоумышленнику, а потом не дал ему уйти и передал полиции. Булгаков добавил, что, посоветовавшись с товарищами и общественниками, было принято решение вручить сертификат на покупку отечественной машины.

По словам мужчины, он хочет "какую-нибудь по типу Нивы".

Инцидент случился 23 октября. Михаил в Щелкове поймал 35-летнего грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон и попытался сбежать. По факту произошедшего в отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту "г" части 2 статьи 161 УК РФ. В ближайшее время ему предъявят обвинение.

Также сообщалось, что пенсионер не считает себя героем. По словам мужчины, защищать детей и женщин – это норма для "нормального мужика". При этом он отметил, что самочувствие у всех бывает разное, особенно в его возрасте, поэтому свои возможности нужно рассчитывать.

Пенсионер спас ребенка от грабителя в Щелкове