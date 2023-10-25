Обезвредивший грабителя в Щелкове заявил, что не считает себя героем

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Задержавший грабителя в подмосковном Щелкове мужчина не считает себя героем. Об этом он рассказал Москве 24.

По словам 72-летнего Михаила Викторовича, защищать детей и женщин – это норма для "нормального мужика". При этом он отметил, что самочувствие у всех бывает разное, особенно в его возрасте, поэтому свои возможности нужно рассчитывать.

"Я оценил свои силы – решил, что смогу это сделать. Поэтому говорить, что так должен поступать каждый, – это сложно", – подчеркнул он.

Теперь пожилой мужчина – гордость не только для своих детей и близких, но и для всего города Щелково, где он живет всю жизнь. В региональном управлении МВД пообещали наградить его за задержание грабителя.

Ранее сообщалось, что в Щелкове задержали 35-летнего мужчину по подозрению в попытке ограбления несовершеннолетнего. Злоумышленник отобрал мобильный телефон у ребенка, однако он не сумел скрыться, так как его остановил очевидец.

Предполагаемого злоумышленника задержал местный житель-пенсионер. Мужчина преградил подозреваемому путь, когда тот пытался сбежать, и удерживал его до приезда сотрудников полиции.

МВД наградит пенсионера, поймавшего грабителя в Щелкове