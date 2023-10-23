Уголовное дело может быть возбуждено за незаконный сброс мусора на МКАД в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

По факту сброса строительного мусора тремя грузовиками на обочину внешней стороны 25-го километра МКАД в Москве может быть возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве добавили, что зафиксировать правонарушение помогли умные камеры. Также с помощью видеоаналитики на магистрали получилось определить номера машин и маршрут их следования: МКАД – трасса А-105 – Володарское шоссе – деревня Андреевское в Московской области.

Предварительно, на собственниках двух машин уже числятся восемь и 32 штрафа соответственно.

Сотрудники дежурной смены ЦОДД после расследования передали все материалы в ГИБДД и ОАТИ для дальнейших разбирательств.

Ранее сообщалось, что коммунальные суда с начала 2023 года собрали с акватории Москвы-реки и судоходной части реки Яузы около 600 тонн мусора.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, помимо плавающего мусора, из акватории также убрали почти 100 различных загрязнений, а также извлекли со дна около 21 000 тонн песка и грунта.

Незаконную свалку устроили на внешней стороне МКАД