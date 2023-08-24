Таможенники пресекли контрабанду свыше 800 кг гашиша в Ленинградской области

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Правоохранители пресекли попытку контрабанды 812 килограммов гашиша общей стоимостью свыше 2 миллиардов рублей в Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Операцию провели сотрудники Северо-Западного таможенного управления вместе с оперативниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"При проведении оперативно-разыскных мероприятий с применением технических средств таможенного контроля остановлен тягач с полуприцепом, прибывший из Эстонии. В оснащенном тайниками транспортном средстве обнаружены 265 полимерных пакетов с наркотическим средством", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали трех участников преступной группы, они являются гражданами Литвы. Было возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств".

Ранее таможенники петербургского порта нашли в контейнере с бананами 50 брикетов с кокаином. Стоимость их оценивается в 450 миллионов рублей. Отмечалось, что груз перевозили через порты Африки и Европы транзитом в Узбекистан.

Две тонны кокаина сбросили в море у берегов Сицилии