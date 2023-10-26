Девять автомобилей столкнулись на внешней стороне Лефортовского тоннеля в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне Лефортовского тоннеля. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

По предварительной информации МВД, в тоннеле столкнулись девять автомобилей. Никто не пострадал.

В департаменте отметили, что движение в районе аварии затруднено и осуществляется по одной полосе. Водителей призвали выбирать альтернативные маршруты.

Ранее два автомобиля столкнулись на 92-м километре дороги Кызыл – Эрзин в Туве. В результате аварии погибли пять человек.

До этого водитель сбил женщину с коляской в центре Москвы, в результате чего пострадал 2-летний ребенок, его госпитализировали. Уточнялось, что женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

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