Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель сбил женщину с коляской в центре Москвы, в результате чего пострадал 2-летний ребенок. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, ДТП произошло на Новокузнецкой улице в районе дома 31. Наезд на женщину с коляской, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, совершил водитель Skoda.

Отмечается, что ребенка госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, проводится административное расследование.

По информации Дептранса, на месте задействованы оперативные службы города.

Ранее грузовик опрокинулся в тоннеле на внешней стороне 82-го километра МКАД в Москве, в районе развязки с Дмитровским шоссе. Движение автомобилей на выезде из тоннеля в сторону Дмитровского шоссе в область было перекрыто.

До этого авария с участием шести автомобилей произошла в столице на Марксистской улице в районе дома 24. Из-за ДТП были перекрыты три полосы по направлению в сторону центра и две полосы из трех были заняты в сторону ТТК.

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