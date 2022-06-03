Модели судов украсили площадку фестиваля "Рыбная неделя" на Манежной площади

Модели промысловых судов украсили площадку фестиваля "Рыбная неделя" на Манежной площади. Отсюда и до площади Революции, работает самый крупный в столице рыбный рынок площадью 700 квадратных метров.

Всего под фестиваль в столице отвели 23 площадки, на которых можно купить свежую, копченую, соленую и замороженную рыбу, а также морепродукты из российских регионов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.