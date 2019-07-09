Путин призвал не вводить санкции против Грузии

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Владимир Путин заявил, что не стал бы вводить санкции против Грузии из уважения к народу этой страны, передает "Интерфакс".

Он призвал не предпринимать ничего, что навредило бы отношениям между странами. По словам российского лидера, антироссийские настроения в Грузии раздуваются теми, кто наносит ущерб государству, учитывая истории.

Кроме того, президент России отметил, что нынешним грузинским властям хорошо бы знать давнюю историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят сегодня наладить с ними отношения.

Глава государства напомнил, что при развале Российской Империи в годы Первой Мировой войны Грузия предпринимала попытки поглощения Абхазии, образовалось Независимое грузинское государство.

"И при помощи германских войск в 1918 году Грузия Абхазию оккупировала. Вели себя оккупанты очень жёстко. Еще жестче действовали грузинские войска в Осетии в 1919 и 1920 годах. По сути говоря, это именно то, что сегодня называется геноцидом. Все это хорошо бы знать сегодняшним грузинским властям, нельзя об этом забывать никогда, если сегодняшние грузинские власти хотят наладить отношения с народом Абхазии или Южной Осетии", – заявил Путин.

Он также считает, что не стоит заводить уголовное дело на грузинского журналиста Георгия Габунии. "Много чести – возбуждать против таких уголовные дела", – полагает Путин.

7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес Владимира Путина. Из-за инцидента здание телеканала закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить ведущего и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию.

Телекомпания уже принесла извинения за высказывания своего ведущего. После инцидента "Рустави 2" покинули некоторые сотрудники. Габунию отстранили от эфиров, но увольнять насовсем отказались.

Поступок ведущего раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она призвала российские власти воздержаться от эскалации напряженности в двусторонних отношениях.

В Кремле назвали оскорбление "большим позором для грузин". В Госдуме призвали экстрадировать в Россию ведущего. В МИД РФ назвали инцидент "бедой Грузии". Телеведущая Ксения Собчак считает, что слова Габунии показывают его слабость и выглядят нелепо. Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил за привлечение к уголовной ответственности журналиста.