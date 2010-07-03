В Тбилиси убрали название станции метро на русском языке

Фото: РИА Новости/Mikheil Svanidze

В столице Грузии на стенах одной из станций метрополитена демонтировали название на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал.

"Надпись не соответствовала грузино- и англоязычной системе, ее демонтаж уже долгое время стоял в повестке дня", – сказали в компании.

Сообщается, что речь идет о станции "Делиси". В транспортной компании не уточнили, вернут ли русскоязычные названия обратно после завершения ремонтных работ.

Ранее в российском МИДе осудили высказывание грузинского телеведущего в адрес Владимира Путина.