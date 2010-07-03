В российском МИД закрыли тему санкций в отношении Грузии

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Тема санкций в отношении Грузии закрыта. По словам замглавы МИД Григория Карасина, Россия, "которая сама является объектом экономического давления", с осторожностью подходит к этому вопросу в отношении других стран.

В начале июля Госдума рекомендовала кабинету министров ввести экономические меры в отношении Грузии. Однако против санкций 9 июля высказался Владимир Путин.

"На волне событий в Грузии конца июня-начала июля этого года в Госдуме обсуждалась идея введения запрета на поставки в Россию грузинского вина и минеральной воды. Однако президент РФ призвал к сдержанности и высказался в пользу взвешенного подхода, руководствуясь при этом и нашими интересами", – цитирует РИА Новости Карасина.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, страна настроена на восстановление двусторонних отношений.

21 июня Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям летать в Грузию. Туристическим операторам и агентам рекомендовали не продавать путевки. Запрет начал действовать 8 июля.

Такое решение было принято после акций протеста в Тбилиси 20 июня. Поводом послужил инцидент на Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента, как принято на таких мероприятиях. Однако это возмутило представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Под давлением митингующих спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе был вынужден оставить свой пост.

7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире нецензурно высказался в адрес Владимира Путина. Разразился скандал: здание телеканала закидали вениками, яйцами и бутылками.

Грубые высказывания ведущего раскритиковала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она призвала Москву воздержаться от эскалации напряженности в двусторонних отношениях.