Эксперт высказался о будущем возобновлении полетов между РФ и Грузией

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Авиаэксперт Роман Гусаров прокомментировал ранее появившуюся информацию в интернете, о возобновлении авиасообщения между Россией и Грузией в первой половине 2020 года.

"Если все политические вопросы будут урегулированы и сняты, то авиасообщение возобновится. Интерес российских туристов к Грузии и заинтересованность грузин в полетах в Россию был, есть и будет", – отметил эксперт в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что возобновление полетов ждут также авиакомпании, которые понесли большие убытки из-за этого. Он выразил уверенность, что в случае положительного решения по данному вопросу, пассажиропоток быстро восстановится.

Ранее "Известия" со ссылкой на информированный российский правительственный источник сообщали, что запрет на авиасообщение между Россией и Грузией может быть снят в первой половине 2020 года. Отмечалось, что это могло произойти и до конца этого года, однако этому воспрепятствовал политический кризис в Грузии.

В свою очередь, министр иностранных дел страны Давид Залкалиани в октябре отмечал, что Грузия хочет возобновления авиасообщения с Россией как можно скорее. Он подчеркивал, что грузинские власти приветствуют ускорение этого процесса.

Министр напомнил, что всегда хотел дружбы между Москвой и Тбилиси. Он подчеркнул, что лично участвовал в переговорах о выводе российских военных баз с Саломе Зурабишвили, когда она возглавляла внешнеполитическое ведомство Грузии.

За возобновление авиасообщения между странами выступал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что большинство грузинских граждан осознало контрпродуктивность имевших место ранее антироссийских провокаций.

В конце сентября министры иностранных дел России и Грузии встретились впервые за последние 11 лет на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сергей Лавров и Давид Залкалиани обсудили вопросы региональной безопасности.

С 8 июля Владимир Путин запретил полеты в Грузию российским авиакомпаниям, а Минтранс – полеты грузинских перевозчиков в Россию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что Москва подумает об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло".

Инициативы связаны с июньскими антироссийскими акциями в Грузии. Поводом стало участие российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Особое возмущение вызвало то, что председатель организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Однако депутат заявил, что туда его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.

