В Кремле объяснили отсутствие поздравления Путина лидерам Украины и Грузии

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Сообщение о поздравлениях Владимира Путина в адрес иностранных лидеров с Рождеством и Новым годом может быть дополнено. Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отсутствие в этом списке президентов Украины и Грузии.

"Не все лидеры вошли в это сообщение. При необходимости будет добавлена информация. Возможно, будут какие-то добавления к этой информации", – цитирует его ТАСС.

Поздравительные послания от имени президента России получили иностранные лидеры и руководители международных организаций. В частности, сообщения получили канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президенты Франции и Турции, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Владимир Путин также поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа.

В поздравлении российский лидер указал на высокую историческую ответственность России и США в деле обеспечения мировой безопасности и стабильности. Путин также подчеркнул, что Москва нацелена на выстраивание равноправного диалога с учетом интересов каждой стороны.

