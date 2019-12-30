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Политика

09:11

Bloomberg оценило достижения Путина за 20 лет у власти

власть политика

Фото: kremlin.ru

За 20 лет, что Владимир Путин находится у власти, Россия смогла восстановить значительную часть влияния, потерянного после распада Советского Союза, пишет Bloomberg.

Авторы материала напомнили, что президент РФ смог укрепить связи с Китаем, присоединил Крым, изменил ситуацию в Сирии, а также продал вооружения Турции, которая входит в блок НАТО.

Помимо этого, российский лидер сумел задать тон прошедшему в Париже саммиту "нормандской четверки", говорится в статье.

Агентство подчеркнуло, что основное достижение Путина в том, что он нарастил геополитическое влияние при скромном бюджете. В качестве сравнения в материале приводятся США, которые тратят на оборону в два раза больше денег, чем Россия на все сразу.

В публикации отмечается, что РФ снова стала основной силой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку. Также говорится, что осторожность Москвы в материальных вопросах после конфликта на Украине сделала финансовый баланс страны "одним из самых здоровых в мире".

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