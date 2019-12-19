Путин допустил, что президентом России может стать женщина

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин допустил возможность того, что президентом страны может стать женщина. Об этом он заявил в ходе ежегодной пресс-конференции.

Глава государства отметил, что женские качества в управлении страной могут оказаться востребованными.

"Женщина тем не менее приносит в политику какое-то женское начало: меньше агрессии. Мне кажется, это, безусловно, будет востребовано", – отметил Путин.

В то же время российский лидер поспешил добавить, что это совсем не будет означать то, что с нее будет меньший спрос.

"С точки зрения возможности управления, ответственности за страну, за людей – эти требования не могут отличаться по каким-то гендерным принципам. Это одинаковые требования: компетентность, порядочность", – уточнил президент.

Ранее россияне назвали лучших кандидатов в президенты среди киногероев. В числе лидеров оказались Штирлиц и профессор Преображенский.