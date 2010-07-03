Киселев рассказал о подготовке Путиным своего преемника

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Российский журналист Дмитрий Киселев рассказал, что президент России Владимир Путин готовит себе преемника на пост главы государства, поскольку любой ответственный политик должен обеспечить преемственность власти, сообщает РБК.

"Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера. Безответственно для него уйти, хлопнув дверью и не оставив после себя преемника", – сказал Киселев на встрече со студентами журфака МГУ.

Он отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника – это общемировая традиция, однако окончательное решение будут принимать граждане. "Естественно, что решать будет народ, будут прямые выборы. Так же, как Ельцин оставил себе преемника, Путина, но потом Путин прошел через прямые выборы", – подчеркнул журналист.

Президентские полномочия Владимира Путина истекут в 2024 году. Согласно Конституции, одно и то же лицо не может занимать пост главы государства более двух сроков подряд.

Ранее агентство Bloomberg предположило, что Путин останется у власти после 2024 года в качестве лидера правящей партии и премьер-министра, полномочия которого расширят за счет сокращения президентских.

