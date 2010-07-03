СМИ описали сценарий, по которому Путин останется у власти после 2024 года

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин останется у власти после 2024 года в качестве лидера правящей партии и премьер-министра, полномочия которого расширят за счет сокращения президентских. Такое предположение сделало агентство Bloomberg.

Ссылаясь на неназванных собеседников, агентство пишет, что сейчас в Кремле обсуждается возможность проведения парламентской реформы. В результате нее доля депутатов Госдумы, избираемых по партийным спискам, сократится с нынешних 50% до 25%.

Остальные 75% мандатов получат те, кого выберут по одномандатным округам. Поскольку парламентские выборы пройдут в 2021 году, у Путина будет три года полного контроля над новым составом Госдумы, пишет агентство.

На выборах в 2016 году "Единая Россия" набрала 54% голосов, получив рекордное количество думских мандатов – 140 мест по общефедеральному партийному списку и еще 203 – для одномандатников из общих 450.

Ранее, в интервью газете Corriere della Sera, отвечая на вопрос о своих планах на ближайшие несколько лет, Путин заявил, что об этом говорить еще рано. "Впереди еще пять лет напряженной работы", – пояснил он.