Политолог прокомментировал заявление Путина о преемнике

Слова Владимира Путина о возможном преемнике прокомментировал ИА "НСН" глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский. По мнению политолога, у Путина не будет преемника.
"Идея преемника ложная. Она вне нашей реальной ситуации. Владимира Владимировича сменит коллективное руководство", − подчеркнул эксперт. По его словам, "Путин отчасти сам взял, отчасти его нагрузили такими гигантскими полномочиями", которые "использовать человек не может – они уже больше, чем самодержавные". С другой стороны, считает Павловский, такие полномочия "и не нужны больше политически, поэтому не могут быть переданы другому человеку". "Их нельзя передать, поэтому преемник невозможен", − резюмировал собеседник агентства.
Павловский также не согласился с мнением президента о том, что идея либерализма себя изжила и вступила в противоречие с интересами большинства людей. Политолог напомнил, что в русской культуре либеральная идея была одной из ключевых − "от Карамзина и декабристов до Солженицына и диссидентов". "Россия больше ничем не интересна людям в мире, она ничем в мире не представлена, кроме своей культуры. А культура у нас либеральная", − подытожил эксперт.
В интервью изданию The Financial Times накануне саммита G20 в Осаке Владимир Путин признался, что думал о кандидатуре своего преемника с начала работы на посту президента в 2000 году. Однако, как подчеркнул глава государства, окончательное решение будет за российскими избирателями.
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