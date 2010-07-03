В Кремле объяснили слова Путина о кризисе либерализма

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил заявление Владимира Путина о кризисе либерализма. По словам официального представителя Кремля, главе государства по-прежнему близки идеи либерализма, однако он выступает против их принудительного навязывания.

Как подчеркнул Песков, президент считает, что принудительное насаждение идей либерализма дискредитирует их и в итоге "наступает некая инфляция этих идей либерализма". Российский лидер критиковал не сам либерализм, а навязывание его тем, кто этого не принимает "в силу культурных, религиозных или иных особенностей", отметил пресс-секретарь президента.

"Что касается самого Путина, то, безусловно, ему по-прежнему близки идеи либерализма, но при этом он далек от того, чтобы считать всех остальных ошибающимися в своих взглядах", − цитирует Пескова РИА Новости.

Отметив, что "авторитаризм и власть олигархов себя изжили", Песков напомнил, что "если где-то есть авторитаризм – это вопрос к народу этих стран, и не нам их судить, и не нам пытаться изменить строй и власть в их странах".

Ранее в интервью Financial Times Путин заявил, что либеральная идея себя изжила и противоречит интересам подавляющего большинства населения. Высказывание российского лидера раскритиковал глава Евросовета Дональд Туск. По его мнению, "тот, кто заявляет, что либерализм себя изжил, также заявляет, что себя изжили свобода, верховенство закона и права человека".

Ранее Дмитрий Песков уточнил позицию Кремля по применению закона об оскорблении госсимволов. Как пояснил пресс-секретарь президента, нормы этого закона не должны распространяться на критику представителей власти.