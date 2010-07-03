Мэй назвала условия нормализации отношений между Москвой и Лондоном

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Британский премьер Тереза Мэй заявила Владимиру Путину на полях саммита G20, что нормализации отношений между Россией и Великобританией не будет до тех пор, пока Москва не прекратит "враждебные вмешательства" в дела других стран, дезинформацию и кибератаки. Об этом сказано в заявлении представителя офиса Мэй, сообщает РИА Новости.

По мнению Мэй, для "оттепели" между Москвой и Лондоном России следует прекратить "безответственную и дестабилизирующую деятельность, угрожающую Великобритании и ее союзникам". Как отмечается в документе, дезинформация и кибератаки "подрывают позиции России в мире". Британский премьер призвала российские власти избрать "другой путь".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Россия не имела и не имеет отношения к киберпреступлениям, тогда как причастность к подобным атакам Вашингтона официально подтверждается.

17 июня СМИ сообщили о возможной встрече Путина и Мэй на саммите G20. Как отмечало британское издание The Guardian, первая после инцидента в Солсбери встреча политиков может состояться, если обе стороны будут уверены в ее продуктивности и смогут обозначить общую повестку.

7 июня Тереза Мэй официально ушла с поста лидера Консервативной партии Великобритании. Свое решение она объяснила сложностями с выполнением решения избирателей по Brexit. При этом Мэй остается на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет ее преемника.