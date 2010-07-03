Эксперт рассказала о будущем Британии после ухода Мэй

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Премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, которая объявила о своей скорой отставке, можно только пожалеть. В этом уверена заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина, передает ИА "НСН".

По словам эксперта, на своем посту Мэй сделала все, что могла. "Она оказалась в ситуации, когда с одной стороны на нее очень сильно давил Европейский союз для достижения какого-то соглашения, а с другой стороны, расколота сама консервативная партия", – сказала Бабынина.

Политолог пояснила, что у Мэй не было большого поля для маневра ввиду пожеланий сторонников жесткого Brexit, желавших отказаться от свободы передвижения, но сохранить другие преимущества пребывания в ЕС. Этой позиции придерживается и один из явных кандидатов на пост Мэй экс-министр иностранных дел Борис Джонсон.

"Если Борис Джонсон будет выбран как лидер партии, мы сможем наблюдать, условно, второго Трампа", – считает эксперт.

Бабынина не исключила возможность и более мягких вариантов, таких как министр иностранных дел Джереми Хант или бывший лидер большинства в палате общин Андреа Ледсом.

Ранее Тереза Мэй сообщила, что собирается уйти с поста лидера Консервативной партии Великобритании 7 июня. В последние месяцы ее критиковали за неспособность завершить процедуру выхода Великобритании из состава ЕС.

