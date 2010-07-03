В Совфеде оценили решение Мэй уйти в отставку

В верхней палате российского парламента считают, что отставка Терезы Мэй не решит противоречий внутри британского правительства. Такое мнение выразил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Сенатор отметил, что конфликты относительно выхода Великобритании из состава Евросоюза преследовали Мэй весь период ее нахождения у власти.
"После отставки противоречия все равно сохранятся, независимо от того, кто займет ее место. В Британии останутся те, кто будет выступать за выход из ЕС. Сложно сказать, чем закончится эта внутриполитическая ситуация", – цитирует RT Цекова.
Ранее Тереза Мэй сообщила, что намерена уйти с поста лидера Консервативной партии Великобритании 7 июня, и соответственно, перестанет являться премьер-министром. В течение последних месяцев она неоднократно подвергалась критике со стороны коллег в правительстве за неспособность завершить Brexit.
Тереза Мэй стала главой государства в июле 2016 года. До этого она занимала пост министра внутренних дел и министра по делам женщин и равноправия.
На новости об отставке Мэй также отреагировали в российском МИД. Официальный представитель ведомства Мария Захарова в соцсети Facebook отметила, что уход Мэй продиктован сезонностью: "Логично: June ends May ("Май заканчивается с наступлением июня).
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