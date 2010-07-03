СМИ узнали о дате отставки Терезы Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может объявить об отставке 24 мая, сообщает газета The Times.
Ожидается, что такое заявление она сделает после встречи с сэром Грэмом Брейди.
22 мая в отставку подала лидер палаты общин британского парламента Андреа Лидсом. Поводом к ее решению послужили разногласия с Мэй по Brexit.
Ранее СМИ сообщали, что Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабмина из-за кризиса с выходом Великобритании из ЕС. В частности, The Sunday Times написала о планах министров сместить Мэй и назначить временного главу правительства. По данным издания, более десяти министров готовы добиваться отставки премьера.
ЕС завершил подготовку к выходу 12 апреля Великобритании из состава сообщества без соглашения. Великобритания рассчитывала завершить выход из Евросоюза к середине апреля. Однако парламент дважды отказался одобрить проект соглашения Brexit, предложенный Терезой Мэй. При этом выходить из ЕС без соглашения британский парламент тоже отказался.
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