СМИ узнали о дате отставки Терезы Мэй

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может объявить об отставке 24 мая, сообщает газета The Times.

Ожидается, что такое заявление она сделает после встречи с сэром Грэмом Брейди.

22 мая в отставку подала лидер палаты общин британского парламента Андреа Лидсом. Поводом к ее решению послужили разногласия с Мэй по Brexit.

Ранее СМИ сообщали, что Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабмина из-за кризиса с выходом Великобритании из ЕС. В частности, The Sunday Times написала о планах министров сместить Мэй и назначить временного главу правительства. По данным издания, более десяти министров готовы добиваться отставки премьера.

ЕС завершил подготовку к выходу 12 апреля Великобритании из состава сообщества без соглашения. Великобритания рассчитывала завершить выход из Евросоюза к середине апреля. Однако парламент дважды отказался одобрить проект соглашения Brexit, предложенный Терезой Мэй. При этом выходить из ЕС без соглашения британский парламент тоже отказался.