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27 марта, 21:49

Мэй пообещала уйти в отставку после Brexit

за рубежом политика

27 марта, 21:49

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Фото: ТАСС/Stefan Rousseau/PA Images

Тереза Мэй пообещала коллегам по Консервативной партии уйти в отставку, как только Великобритания выйдет из состава ЕС.

"Я готова покинуть эту должность раньше, чем я планировала, чтобы добиться того, что будет правильным для нашей страны и нашей партии. Я прошу поддержать сделку с Евросоюзом для того, чтобы мы выполнили наш исторический долг – претворили в жизнь решение британского народа", – цитирует ТАСС премьер-министра страны, которая выступила на заседании парламентского "Комитета 1922".

Ранее СМИ сообщали, что Тереза Мэй лишилась поддержки почти всего кабмина из-за кризиса с выходом Великобритании из ЕС. В частности, The Sunday Times написала о планах министров сместить Мэй и назначить временного главу правительства. По данным издания, более десяти министров готовы добиваться отставки премьера.

ЕС завершил подготовку к выходу 12 апреля Великобритании из состава сообщества без соглашения. Великобритания рассчитывала завершить выход из Евросоюза к середине апреля. Однако парламент дважды отказался одобрить проект соглашения Brexit, предложенный Терезой Мэй. При этом выходить из ЕС без соглашения британский парламент тоже отказался.

за рубежом политика

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